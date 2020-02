Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! Il Direttore Sportivo Gennaro Ciotola ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a 90min Italia. Ecco le sue parole: “La ​Juventus, essendo ancora la squadra più forte, è la grande favorita per vincere lo scudetto. Credo che sul mercato non dovesse fare molto, se non sfoltire la rosa e lo ha fatto progettando il futuro assicurandosi in anticipo un giocatore forte,…

L’articolo Juventus, Ciotola: “Paratici ha preso un futuro top player! L’Inter dichiara guerra ai bianconeri” proviene da Notiziedi.

