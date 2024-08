juventus-como-3-0,-buona-la-prima-di-thiago-motta

(Adnkronos) – La Juventus batte 3-0 il Como oggi 19 agosto nel posticipo della prima giornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match le reti al 23′ di Mbangula, a segno nel giorno del suo esordio in Serie A, Weah al 46′ del primo tempo e Cambiaso al 91′.

Inizio di partita a ritmi molto alti con le due squadre che si annullano a vicenda senza riuscire a creare pericoli nella metà campo avversaria. Bisogna aspettare il 20′ per la prima occasione del match. Cross dalla destra di Cambiaso per Vlahovic che stacca in anticipo e in torsione di testa cerca il primo palo: palla fuori non di molto. Al 23′ i bianconeri sbloccano la partita con l’esordiente Mbangula. Il ventenne belga parte da sinistra, si accentra e dal limite scarica il destro sul palo lontano che batte Reina.

Al 35′ Iniziativa personale di Yildiz che avanza fino al limite dell’area, si sposta palla sul mancino e calcia in porta: Reina respinge. Al 42′ chance per Vlahovic che calcia fuori di poco una punizione da circa 25 metri. Al 43′ clamoroso errore in impostazione di Reina, Locatelli recupera palla e serve Yildiz, poi l’appoggio per Vlahovic che incrocia col mancino e trova il palo. Nel recupero la Juve raddoppia: giocata di Yildiz sulla sinistra che va via all’avversario e mette basso in mezzo, velo di Vlahovic e sinistro di Weah di prima intenzione che colpisce la traversa e termina in rete.

La ripresa inizia con una novità: entra Savona al posto di Weah, infortunatosi nel finale del primo tempo. Al 2′ assist di Yildiz per Vlahovic che va a segno di testa, ma il Var segnala l’offside: si resta sul 2-0. All’8′ Juve ancora vicina al tris: Vlahovic dialoga Cambiaso e davanti al portiere cerca di beffarlo con un cucchiaio, parato da Reina: poi sulla respinta il serbo va di testa ma il palo gli dice ancora di no.

Al 12′ doppio cambio per Fabregas che toglie Belotti e Da Cunha per far posto a Abildgaard e Gabrielloni. Al quarto d’ora sciagurato passaggio in orizzontale di Moreno che viene intercettato da Cambiaso che tira subito ma conclude alto. Al 18′ il Como perde subito Abdilgaard costretto a uscire per infortunio: out anche Cutrone, entrano Verdi e Cerri. Al 21′ secondo cambio per Motta con Fagioli al posto di Thuram.

Al 24′ Cabal ci prova di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione ma la sua conclusione finisce larga. Al 33′ scocca l’ora di Douglas Luiz: il brasiliano, acquistato dall’Aston Villa per 50 milioni, entra per Locatelli. Un minuto dopo l’unica palla-gol costruita dalla squadra di Fabregas. Bella giocata di Strefezza che riceve sul lato destro, rientra con una finta sul mancino e calcia sul primo palo: conclusione a lato di poco. Nel primo minuto di recupero arriva il tris bianconero con una perla di Cambiaso che riceve il cambio di campo di Mbangula, rientra e col mancino a giro da fuori lascia di sasso il portiere. Sipario.