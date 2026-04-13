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Juventus, Comolli rinvia rinnovo Vlahovic: “Ne parleremo a fine stagione”
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Juventus, Comolli rinvia rinnovo Vlahovic: “Ne parleremo a fine stagione”

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Comolli rinvia il rinnovo di Vlahovic con la Juventus. Oggi, lunedì 13 aprile, l’ad del club bianconero ha parlato del futuro dell’attaccante serbo, appena rientrato da un infortunio: “Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic”, ha detto a Sportmediaset a margine di un evento di Juventus One, “su Dusan ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma niente accadrà prima della fine della stagione”. 

Il dirigente bianconero ha poi rassicurato i tifosi sul prossimo calciomercato: “Il mercato estivo della Juventus sarà ambizioso a prescindere da come finirà questo campionato. Sappiamo e sentiamo che la Juve attrae giocatori importanti, che vogliono venire qui perché siamo la Juve, non solo se ci qualifichiamo in Champions. A livello finanziario è meglio se ci andiamo, ma saremo ambiziosi a prescindere”. 

Comolli ha inoltre sottolineato il grande lavoro di Spalletti: “Tutto sta andando in modo positivo, adesso abbiamo davanti sei finali e dobbiamo continuare a giocare. Ma da quando Luciano è arrivato stiamo ottenendo dei risultati. Con lui abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, un rendimento da secondo posto. I giocatori sono molto vicino a Luciano, ora vogliamo stabilità e continuità. Non si può garantire che vinceremo, ma faremo tutto ciò che possiamo per farlo”. 

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