Juventus, Cristiano Ronaldo vuole sfatare il tabù del San Paolo: il curioso dato

Cristiano Ronaldo, questa sera alle 20.45, scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare il Napoli: il portoghese tenterà di sfatare il tabù dell’impianto di Fuorigrotta

Il San Paolo è il tabù di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è una armi più potenti che la Juventus sfodererà questa sera alle 20.45 contro il Napoli. A dire il vero però, il numero 7 non è propriamente – fino ad ora – una grandissima minaccia per i partenopei, almeno sulla carta. Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, il portoghese ha espugnato – in un anno e mezzo di attività in Italia – ben 10 stadi ma tra questi non c’è il San Paolo.