Juventus, Cuadrado guarito dal COVID: sarà convocato

Arrivano buone notizie in casa Juventus, in vista della sfida di questa sera: Juan Cuadrado è guarito dal COVID-19 e sarà inserito nella lista dei convocati.

Juventus, Cuadrado guarito dal COVID-19: sarà convocato

Il terzino colombiano è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato e potrà così riprendere la sua attività nel gruppo squadra. La lieta novella per i bianconeri l’ha comunicata lo stesso sito ufficiale dei Campioni d’Italia qualche minuto fa. Dunque sarà inserito nella lista dei convocati di Pirlo e si aggregherà alla squadra oggi. Ma è difficile, se non impossibile, che parta titolare. Più chance di vederlo a gara in corsa. Comunque ecco il comunicato ufficiale: “Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera”.

