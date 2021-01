Juventus, Danilo spavaldo: “Domani faremo vedere a tutti chi siamo!”

Danilo, difensore brasiliano della Juventus, ha parlato in conferenza stampa e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione: “Dobbiamo giocare diversamente rispetto all’ultima partita. L’obiettivo è quello di essere concentrati dall’inizio alla fine della gara, bisogna scendere in campo con grande coraggio. La Juve è una squadra forte, lo ha dimostrato già in altre circostanze e domani è il momento giusto per far vedere a tutti chi siamo. Tante assenze? Noi non cerchiamo alibi, è vero che mancano dei giocatori ma chi c’è può far bene. Certo – prosegue – le assenze di Demiral e De Ligt pesano, ma abbiamo giocato quasi sempre così, quindi siamo preparati. Chiellini poi è un grande difensore, è tornato nel migliore dei modi.

Danilo: “Pesano le assenze di De Ligt e Demiral”

E’ una sicurezza e quando siamo sicuri in difesa siamo più tranquilli anche per la manovra d’attacco. Certo, non posso nasconedre che siamo delusi. Ma sappiamo che possiamo fare solo una cosa: lavorare per evitare che succeda ancora. Sono fiducioso – chiosa – perché tutti hanno voglia di lavorare”.

