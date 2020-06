Juventus e Barcellona avanti ad oltranza per lo scambio Pjanic-Arthur: la situazione

A distanza di giorni non si placano le voci di mercato in merito al possibile scambio tra la Juventus e il Barcellona tra Miralem Pjanic e Arthur Melo. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com la trattativa tra bianconeri e blaugrana prosegue ad oltranza. Il possibile trasferimento in Catalogna del bosniaco in cambio del brasiliano rappresenta davvero una ghiotta occasione per entrambe le società, non solo dal punto di vista tecnico. Lo scambio tra Pjanic e Arthur è potenzialmente… continua a leggere sul sito di riferimento