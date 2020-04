Juventus, è il momento giusto per cedere Miralem Pjanic?

Con l’avvento di Sarri sulla panchina della ​Juventus in tanti si aspettavano che Miralem Pjanic potesse compiere il salto di qualità definitivo e diventare il vero faro della manovra di gioco della formazione bianconera ma purtroppo per loro non è stato così. Almeno per ora. Il bosniaco ha cominciato bene la stagione facendo ben sperare tutti ma con il passare dei mesi il suo rendimento si abbassato con l’ex Roma che ha offerto prestazioni nella media senza mai davvero eccellere. Il calo di… continua a leggere sul sito di riferimento