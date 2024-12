Juventus-Fiorentina 2-2, ai bianconeri non basta la doppietta di Thuram

(Adnkronos) – La Juventus non guarisce dalla ‘pareggite’. Contro la Fiorentina i bianconeri passano due volte in vantaggio con due reti di Thuram al 20′ e al 48′ ma sono raggiunti prima dall’ex Kean al 38′ e poi definitivamente da Sottil all’87’ e all’Allianz Stadium, (dove la Vecchia Signore in campionato non vince dal 9 novembre) finisce 2-2. Per la squadra di Motta è l’undicesimo pareggio in 18 giornate di Serie A. In classifica la Juventus e i viola restano appaiate al 5° posto con 32 punti, a -3 dalla Lazio quarta e a -9 dalle capoliste Napoli e Atalanta.

Parte forte la squadra di casa che si rende pericolosa al 5′, cross da destra di Conceiçao, colpo di testa di Vlahovic e palla leggermente larga. Al 7′ l’arbitro Mariani ferma il gioco per dei cori razzisti, arriva l’annuncio dello speaker e il gioco riprende dopo un paio di minuti. Al 20′ la Juve passa in vantaggio con Thuram. Percussione prepotente del 23enne centrocampista francese che trova un varco centrale, ci si infila indisturbato calcia e batte De Gea per il vantaggio bianconero. Al 23′ prova a replicare la squadra ospite con l’ex Kean che lavora un buon pallone al limite prova a girarsi per calciare ma è contrastato da Gatti che riesce ad avere la meglio.

Al 28′ ci prova Sottil su calcio di punizione, palla respinta della Barriera poi tentativo di Adli che termina alto sopra la traversa. Alla mezz’ora grande opportunità sprecata da Gudmundsson che ritarda la conclusione e si fa chiudere da Locatelli. Al 38′ pareggia la Fiorentina con il gol dell’ex Kean all’undicesimo centro in questo campionato: Lancio perfetto di Adli per l’ex bianconero che di testa, da due passi, schiaccia il pallone nella porta di Di Gregorio e non esulta in segno di rispetto. Al 41′ De Gea salva la Fiorentina su una conclusione potentissima e ravvicinata di Vlahovic: palla deviata in angolo. Al 45′ Locatelli vicino al nuovo vantaggio con una conclusione dal limite che sfiora l’incrocio dei pali.

Al 3′ della ripresa la Juventus torna in vantaggio ancora con Thuram: azione manovrata dei padroni di casa con Koopmeiners che pennella un assist per il figlio d’arte che tutto solo davanti a De Gea non sbaglia firmando la sua prima doppietta in bianconero. Al 13′ giallo per McKennie per un fallo su Parisi a centrocampo. Un minuto dopo il primo cambio con Beltran al posto di Gudmundsson. Al 17′ Motta manda in campo Yildiz e Cambiaso, escono Mbangula e McKennie. Al 20′ entra un altro ex Mandragora, esce Cataldi.

Al 23′ accelerazione di Conceicao sulla destra crosso in mezzo, con Comuzzo che riesce ad anticipare gli attaccanti bianconeri e a sventare il pericolo. Poco dopo ammonito Kalulu per un fallo su Mandragora. Al 26′ nuovamente pericoloso Kean che prova a girarsi al’interno dell’area ma viene stretto da Gatti e Kalulu. Alla mezz’ora il primo squillo di Yildiz che va al tiro ma la difesa ospite salva in angolo. Un minuto dopo Palladino esaurisce i cambi a sua disposizione inserendo Gosens, Ikoné e Richardson per Colpani, Parisi e Adli. Al 33′ ammonito Locatelli per proteste, il centrocampista era in diffida e salterà il derby.

Al 37′ finisce la partita di Vlahovic, al suo posto Gonzalez, entrambi ex viola. Al 40′ anche Comuzzo finisce sul taccuino dell’arbitro per un fallo sul neo entrato Gonzalez. Al 42′ il pari viola:Cambiaso perde palla la viola riparte, la palla arriva a Sottil che si coordina e scaraventa un tiro potente e preciso sotto la traversa. Al 44′ gli ultimi cambi tra i bianconeri con Douglas Luiz e Faglioli per Gatti e Thuram. Al 45′ l’ultimo brivido del match con De Gea che salva i suoi con un grande intervento di piede su un tiro di Conceicao.