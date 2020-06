Juventus, Higuain in estate potrebbe andarsene: per sostituirlo i bianconeri guardano in casa Arsenal?

Bomba di mercato in arrivo dalla Francia per quanto riguarda la Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le 10 Sport i bianconeri per rinforzare il reparto offensivo in vista del prossimo anno starebbero pensando niente meno che a Pierre-Emerick Aubameyang. In estate la Vecchia Signora lascerà presumibilmente partire Gonzalo Higuain e tra i giocatori in lizza per rimpiazzare il Pipita ci sarebbe per l’appunto anche la punta gabonese dell’Arsenal: in scadenza di contratto nel 2021, la… continua a leggere sul sito di riferimento