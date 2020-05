Juventus, il Barcellona non molla la presa su Bentancur: la posizione dei bianconeri sul centrocampista uruguaiano

Con il passare delle settimane si fanno sempre più insistenti le voci di mercato in merito al presunto interesse da parte del Barcellona nei confronti di Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano di proprietà della Juventus. Il 22enne centrocampista è una delle certezze della Juventus targata Sarri il quale stravede per lui e lo ritiene un giocatore molto importante e con ancora ampi margini di miglioramento. La posizione dei bianconeri in merito al futuro di Bentancur è quindi abbastanza… continua a leggere sul sito di riferimento