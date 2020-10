Juventus, il comunicato: “Domani regolarmente in campo alle 20:45”

Il Napoli non è partito per Torino in vista della gara con la Juventus. Gli azzurri sono stati bloccati dall’ASL di Napoli per la situazione Covid-19, dunque ad ora non giocherebbero la gara con i bianconeri. La Juventus ha però specificato che scenderà in campo.

Juventus, il comunicato: “Domani in campo alle 20.45”

"Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A".

