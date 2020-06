Juventus, il ritorno di Pogba è difficile ma ancora possibile: i bianconeri non hanno fretta, la situazione

Riportare Paul Pogba a Torino. È principalmente questo l’obiettivo numero uno della Juventus in vista della prossima finestra di mercato che aprirà i battenti a settembre: riuscire a centrarlo però non sarà affatto semplice. Per prima cosa i bianconeri devono fare i conti con le richieste economiche del Manchester United: il club inglese è consapevole del fatto che Pogba vuole fortemente lasciare la Premier League ma non vuole assolutamente lasciarlo partire per una cifra non congrua al suo… continua a leggere sul sito di riferimento