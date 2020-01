Juventus, in definizione uno scambio con il PSG: offerto De Sciglio, Kurzawa in bianconero

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A!​ Il mercato della ​Juventus potrebbe non essere chiuso, come dichiarato dal direttore sportivo Fabio Paratici nei giorni scorsi. La dirigenza bianconera non ha particolari esigenze, ma lavora su più fronti per sfruttare eventuali occasioni last-minute. L’ultima idea arriva dalla Francia, precisamente da Parigi. Il PSG vorrebbe portare in Ligue 1 Mattia De Sciglio,… continua a leggere sul sito di riferimento