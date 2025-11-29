sabato, 29 Novembre , 25
juventus,-infortunio-per-vlahovic:-“mi-sono-fatto-molto-male”
Juventus, infortunio per Vlahovic: “Mi sono fatto molto male”

Redazione-web
Infortunio per Dusan Vlahovic in Juventus-Cagliari. Oggi, sabato 29 novembre, l’attaccante serbo si è fermato al 30′ del primo tempo a causa di un problema muscolare alla coscia accusato durante una conclusione verso la porta avversaria. Vlahovic, che arrivava da un altro problema muscolare, ha chiesto subito il cambio ed è uscito dal campo con la maglietta sul viso, in lacrime. 

Arrivato in panchina ha detto a Spalletti: “Mister, mi sono fatto molto male”, come rivelato dai bordocampisti di Dazn. Sensazioni molto negative quindi per l’infortunio di Vlahovic, con l’allenatore della Juventus che ha inserito al suo posto Jonathan David, reduce dal gol decisivo in Champions League contro il Bodo. 

 

