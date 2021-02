Juventus-Inter di Coppa italia: dove vederla, Canale tv, orario, diretta streaming, formazioni ufficiali

Ci siamo. Questa sera c’è la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. Si riparte dal risultato dell’andata, dove la Juve vinse per 2-1. Vediamo tutte le informazioni sulla partita come: il canale tv dove seguire il match, come seguire la diretta streaming, quali sono le formazioni ufficiali.

Juventus – Inter: Canale TV e diretta Streaming, orario

Juventus-Inter, gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2021 (l’altro match è quello tra Atalanta e Napoli), si giocherà all’Allianz Stadium di Torino stasera, martedì 9 febbraio 2021. Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 20.45. Come detto in prefazione, le due squadre partono dall’1-2 per i bianconeri dell’andata: in caso di stesso risultato in favore dell’Inter, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. L’arbitro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Partita: Juventus-Inter

Juventus-Inter Data: 9 febbraio 2021

9 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno

Streaming: RaiPlay

Dove vedere Juventus Inter in TV in diretta streaming e live

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva sulle reti Rai. L’emittente nazionale detiene infatti i diritti esclusivi di trasmissione competizione. La sfida si potrà seguire sul canale Rai 1. Telecronaca a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Le formazioni ufficiali di Juventus Inter, semifinale di Coppa Italia

Juventus(4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

continua a leggere sul sito di riferimento