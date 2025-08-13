mercoledì, 13 Agosto , 25

Rallentare l’Alzheimer con il litio, scoperta la ‘scintilla’ che innesca la patologia?

(Adnkronos) - Qual è la scintilla iniziale che...

Psg-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Oggi, mercoledì 13 agosto, si gioca...

Sinner-Mannarino a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Garlasco, 18 anni fa il delitto. Genitori “in silenzio per Chiara”

(Adnkronos) - Nessun anniversario speciale perché il dolore...
juventus-juventus-next-gen:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Juventus-Juventus Next Gen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus-Juventus Next Gen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOJuventus-Juventus Next Gen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Amichevole in famiglia per la Juventus. Oggi, mercoledì 13 agosto, i bianconeri sfidano la Next Gen nel tradizionale appuntamento estivo, che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. La squadra di Tudor continua la propria marcia di avvicinamento al debutto in campionato, in programma nel weekend del 24 agosto, dopo che il tecnico croato ha ricevuto indicazioni confortanti dall’ultimo test contro il Borussia Dortmund, dove la Juventus si è imposta per 2-1 al Signal Iduna Park. 

 

La sfida tra Juventus e Juventus Next Gen è in programma oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 18.30. Ecco la probabile formazione bianconera: 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor 

 

Juventus-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.