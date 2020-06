Juventus-Lecce 4-0: le pagelle della squadra allenata da Maurizio Sarri

E’ terminata la partita tra Juventus e Lecce, partita della 28esima giornata di Serie A, stagione 2019/2020. Di seguito le pagelle della formazione guidata da Maurizio Sarri. Szczesny 6 – La Juve non ha ancora subito gol dalla ripartenza del campionato. E sono 4 con oggi (due lui, due Buffon). Cuadrado 6 – Nel primo tempo soffre gli attacchi dei giallorossi e non riesce a creare pericoli in attacco. Cresce nella ripresa. De Ligt 7 – Un paio di disattenzioni in difesa, non da lui. Un piccolo… continua a leggere sul sito di riferimento