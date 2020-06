La Juventus torna a giocare in casa dopo quasi quattro mesi di lontananza dalle mura amiche: si tratta della sfida contro il Lecce, ma il pubblico mancherà. Come per tutti, anche per la Juventus: Sarri dovrà superare la squadra salentina in assenza di pubblico e in piena emergenza terzini. Di seguito le formazioni ufficiali.

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Costa, Dybala, Bernardeschi. Allenatore: Maurizio Sarri.

Lecce (5-3-1-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Paz, Vera; Shakhov, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco. Allenatore: Fabio Liverani.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: Sarri battezza Matuidi terzino! E’ emergenza terzini appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento