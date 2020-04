Juventus, l’ex presidente Cobolli Gigli: “Calciopoli? Moratti stappò lo champagne. Poi però…”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della ​Juventus nell’immediato post-Calciopoli, ha parlato dell’esperienza alla guida della Vecchia Signora nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Road2sports. “In condizioni normali non è semplice esser presidente della Juve. Accettai per senso del dovere e per piacere, fui nominato il 29 giugno 2006. La retrocessione in Serie B? Non capivo l’odio e l’accanimento mediatico nei confronti della Juventus. Guido Rossi essendo tifoso dell’Inter… continua a leggere sul sito di riferimento