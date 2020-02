Juventus-Matuidi, rinnovo certo ma futuro in dubbio: la permanenza non è scontata

​Il futuro di Blaise Matuidi con la ​Juventus è sospeso tra rinnovo e addio: l’opzione per il prolungamento automatico sarà esercitata, i bianconeri hanno deciso, ma ciò non esclude a priori un trasferimento nel corso della prossima estate. Il contratto di Matuidi non scadrà più nel giugno del 2020, dunque, ma nel 2021: il francese non se ne andrà a parametro zero ma l’interesse del Lione c’è ed è concreto. Il centrocampista ha confermato di voler restare, citando l’attivazione del…

