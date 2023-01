Juventus-Monza 0-2, Ciurria e Dany Mota affondano lo Stadium

Colpo dei brianzoli, vincono a Torino e scavalcano i bianconeri

Roma, 29 gen. (askanews) – Allo Stadium il Monza fa il colpaccio e batte 2-0 i bianconeri. Caprari sblocca il risultato in avvio, ma il Var annulla per fuorigioco. Al 18′ il vantaggio lo firma Ciurria, a fine primo tempo raddoppia Dany Mota dopo un’azione strepitosa di Carlos Augusto. Nella ripresa Di Gregorio salva su Locatelli e Di Maria, la Juve chiude in 10 per l’infortunio di Milik e subisce il sorpasso dei brianzoli in classifica. Per i brianzoli, già vincitori all’andata, è il sesto risultato utile consecutivo. Per i bianconeri è la terza partita di fila senza vincere: ultimo successo in campionato il 7 gennaio con l’Udinese Per i brianzoli, già vincitori all’andata, è il sesto risultato utile consecutivo. Per i bianconeri è la terza partita di fila senza vincere: ultimo successo in campionato il 7 gennaio con l’Udinese 20^ Giornata Bologna-Spezia 2-0, Lecce-Salernitana 1-2, Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2, Atalanta-Sampdoria 2-0, Milan-Sassuolo 2-5, Juventus-Monza 0-2, ore 18.00 Lazio-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30 gennaio ore 20.45 Udinese-Verona.

Classifica: Napoli 50, Inter 40, Milan, Atalanta 38, Lazio, Roma 37, Udinese 28, Torino 27, Bologna, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina, Juventus (-15) 23, Salernitana 21, Lecce, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

21^ Giornata sabato 4 febbraio ore 15.00 Cremonese-Lecce, ore 18 Roma-Empoli, ore 20.45 Sassuolo-Atalanta, domenica 5 febbraio ore 12.30 Spezia-Napoli, ore 15.00 Torino-Udinese, ore 18.00 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 6 febbraio ore 18.30 Verona-Lazio, ore 20.45 Monza-Sampdoria, martedì 7 febbraio ore 20.45 Salernitana-Juventus.

