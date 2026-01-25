juventus-napoli-3-0,-spalletti-domina-conte-e-aggancia-il-quarto-posto

(Adnkronos) –

Vince la Juventus. Oggi, domenica 25 gennaio, i bianconeri hanno battuto il Napoli nel big match della 22esima giornata di Serie A con un netto 3-0 all’Allianz Stadium. A decidere il match il gol, nel primo tempo, di David al 22′, e le reti, nella ripresa, di Yildiz al 77′ e di Kostic all’82’. Con questo successe squadra di Spalletti aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto raggiungendo quota 42 punti, a -1 proprio da quella di Conte, ferma a 42 e a -9 dall’Inter capolista.

Nella prossima gioranta di Serie A, la Juventus sfiderà il Parma al Tardini mentre il Napoli ospiterà la Fiorentina.