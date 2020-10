Juventus-Napoli come Palermo-Potenza, il precedente

Juventus-Napoli potrebbe avere un precedente e clamorosamente nella stessa giornata. Nella giornata di oggi, infatti, la Lega Pro ha deciso di rinviare un match vista la presente di due calciatori positivi nelle fila del Potenza. La squadra non scenderà, quindi, in campo contro il Palermo. Una decisione, però, che ha anche un’altra caratteristica in comune con il Napoli. La decisione è, infatti, arrivata a seguito dell’imposizione dell’isolamento da parte dell’ASL. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla Lega Pro.

Juventus-Napoli come Palermo-Potenza

“Preso atto della comunicazione del Servizio Sanitario Regionale Basilicata “per motivi di sanità pubblica, trattandosi di attività agonistica di squadra professionistica”, rilevata la positività mediante tampone rino-faringeo molecolare di due componenti del gruppo squadra della società Potenza Calcio S.r.l, il “divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici” e il “divieto di riunione ed assembramenti, quindi anche di sedute di allenamento che prevedano la presenza di più atleti”, vista l’impossibilità di posticipare a lunedì 5 ottobre p.v. la gara in oggetto a causa della programmazione del turno infrasettimanale previsto per il 7 ottobre p.v. di cui al Com. Uff. n. 3 Div del 18 settembre 2020, la Lega dispone che la gara Palermo-Potenza, in programma DOMENICA 4 OTTOBRE 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.

