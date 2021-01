Il Napoli questa sera affronterà la Juventus, nella gara valida per la finale della Supercoppa italiana. Si giocherà al Mapei Stadium, impianto che ospita solitamente le gare casalinghe dell’U.S. Sassuolo. Gli azzurri di Gattuso e i bianconeri di Pirlo vengono da due partite in Serie A diametralmente opposte quanto a prestazione e risultato: mentre il Napoli ha sconfitto per 6-0 la Fiorentina di Prandelli mostrando una grande forma offensiva (e anche un po’ di fortuna ritrovata), la Juventus non è mai scesa in campo a Milano contro l’Inter, perdendo uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi decisivo nel computo generale del campionato in corso. Ecco nel dettaglio dove vedere il Napoli mercoledì contro la Juventus, in una sfida storica nutrita da risvolti molto interessanti.

Juventus-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

La gara tra Juventus e Napoli avrà luogo questa sera, mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in tv dalla Rai, detentrice dei diritti in esclusiva della manifestazione nazionale di Coppa e Supercoppa italiana. Più nello specifico il canale a cui ci si dovrà riferire sarà Rai 1. Oltre alla possibilità di vedere la gara in tv, Juventus-Napoli sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma online della RAI, ovvero www.raiplay.it. L’evento sarà disponibile live ma si potrà visionare persino al termine dello stesso, cercando sempre nel browser di ricerca della piattaforma suddetta. Sul sito di Calcionapoli1926.it ci sarà poi la classica diretta testuale.

