Juventus-Napoli in Parlamento:i 5 stelle interrogano il Ministro Speranza. Il caso

Le polemiche sul caso Juventus–Napoli non sembrano placarsi. Tuttavia, la questione è tutt’altro che roba da bar, visto che è arrivata in Parlamento. Infatti, Luigi Iovino, deputato campano dei 5 stelle, ha annunciato una interrogazione al Ministero della Salute per far luce sulla vicenda.

Luigi Iovino, deputato campano del movimento 5 stelle, ai microfoni dell’AdnKronos, ha annunciato che presenterà un’interrogazione al ministro della Salute Speranza, per far luce sulla vicenda di Juventus–Napoli:

“La salute è la prima cosa e viene prima di tutto. La Juventus non può speculare quando c’è di mezzo la salute. La partita era giusto rinviarla a causa del fatto che non ci fossero le condizioni di sicurezza sanitaria per disputarla. In virtù di questo, presenterò un’interrogazione al ministro Speranza. Voglio che venga fatta luce su ciò che è accaduto”.

