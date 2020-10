Uno degli spettatori più attesi per Juventus-Napoli, in programma domenica sera all’Allianz Stadium, sarà Maurizio Sarri. Il tecnico si troverà di fronte alle sue ex squadre. Per quale farà il tifo? Si è interrogato il Corriere dello Sport:

Difficilmente farà il tifo per i bianconeri. Un po’ perché non lo ha mai fatto prima di diventare l’allenatore della Juve. Un po’ perché l’amarezza per come sia andata a finire l’opportunità di una vita intera, difficilmente potrà passare. Se proprio dovesse fare il tifo per qualcuno, più probabilmente lo farà per il Napoli, di cui è stato simbolo senza macchia e senza paura, a cui rimane però legato da sangue e sentimento. Da Napoli se n’è andato in maniera tutt’altro che serena, dopo la parentesi al Chelsea da Comandante è stato poi retrocesso a traditore per aver scelto la Juve.

The post Juventus-Napoli, Sarri tiferà per gli azzurri: legato da sangue e sentimento. Dai bianconeri si sente tradito appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento