Juventus, nome nuovo: il grande rinforzo per Sarri può arrivare dal Chelsea

​Un nuovo colpo in attacco per la ​Juventus? Club bianconero alla ricerca di nuovi rinforzi per accontentare Maurizio Sarri e per non lasciare nulla di intentato nella corsa alla Champions League. La rosa a disposizione del tecnico ma potrebbe non essere completa. La Juve pensa al prosieguo della stagione e ai nuovi possibili colpi. Il club bianconero, scrive La Stampa, guarda con grande interesse al mercato inglese e in particolare in casa Chelsea, dove ci sono almeno tre profili che possono… continua a leggere sul sito di riferimento