Juventus, non solo Kulusevski: tutti i giovani nel mirino dei bianconeri

La ​Juventus ha piazzato il primo colpo del mercato invernale, seppur in prospettiva per la prossima stagione di Serie A. Dejan Kulusevski ha svolto questa mattina le visite mediche presso il JMedical​ e firmerà un nuovo contratto con i bianconeri, concludendo il campionato in prestito al ​Parma. L'acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2000, di proprietà dell'​Atalanta, non sarà però il primo né l'ultimo. L'intenzione del direttore sportivo Fabio Paratici è quella di…