Juventus, Paratici commenta la sentenza: “De Laurentiis ha detto un’ovvietà. Noi sempre pronti a scendere in campo”

Fabio Paratici, diesse della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juventus-Fiorentina e ha commentato il ribaltamento della sentenza di secondo grado che ha visto il Napoli trionfare al Collegio di Garanzia dello Sport. Dopo questa decisione gli azzurri hanno ottenuto la restituzione del punto di penlizzazione e l’opportunità di rigiocare l’ormai celebre match di campionato con la Juventus. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Le dichiarazioni di Paratici a Sky

“La prima cosa che posso dire è che noi siamo estranei a questa vicenda. Quando ci diranno di giocare noi saremo pronti a scendere in campo, portiamo anche il pallone. Detto questo c’eravamo anche il 4 ottobre, anche allora eravamo pronti. De Laurentiis dice che chi rispetta le regole non può essere punito? Ha detto una cosa ovvia”. La chiosa è sulla data del recupero: “Scenderemo in campo quando ci sarà comunicato il giorno e l’ora del match, fosse anche a marzo, ad aprile o a maggio”.

