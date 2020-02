Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel prepartita di Milan-Juventus. Ha sottolineato diversi aspetti, anche sull’allenatore dei bianconeri. Di seguito le sue parole.

Paratici: “Sarri non è in discussione”

Sarri non in discussione – Il presidente ci tiene a far conoscere a Sarri i migliori ristoranti di Torino. Abbiamo mangiato pesce e abbiamo condiviso l’idea che il mister non è in discussione. Assolutamente. I cicli finiscono e si rinnova, non sempre è facile essere vincenti. Ma ora siamo in linea con gli obiettivi, ci stiamo riuscendo come sempre.

Incedibile – Ronaldo è un giocatore della Juventus e resterà tale. Così come Dybala. Speriamo che l’argentino possa essere il Messi bianconero.

VAR – Siamo aperti a qualsiasi proposta, anche quella della chiamata da parte delle panchina all’intervento del VAR. E’ una proposta, sarà ascoltata e discussa. Come sempre.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI: LE PAROLE DI FORMISANO

COME STA INSIGNE? LE ULTIME DA SKY SPORT

The post Juventus, Paratici: “Sarri non è in discussione. Ronaldo? Non si muove” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento