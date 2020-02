​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus della Serie A! Il mercato è terminato solo da pochi giorni, ma i rumors non accennano a diminuire. La ​Juventus starebbe puntando Leroy Sané. Il fuoriclasse del Manchester City, secondo quanto riportano dall’Inghilterra, potrebbe prendere il posto di Douglas Costa qualora il brasiliano decidesse di partire. Il Manchester City, d’altronde, in questa stagione, sta incontrando delle…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Juventus, Paratici studia il grande colpo! Bianconeri su Sané: il City ha fissato il prezzo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento