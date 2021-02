Juventus, Pirlo: “Domani ci sarà grande tensione. Gattuso? Dispiace ma devo pensare a vincere”

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Napoli.

Juventus, le parole di Pirlo

“Domani sarà una gara utile ad entrambe le squadre, me l’aspetto simile alla Supercoppa. Ci sarà tensione perché Napoli-Juventus è sempre una sfida tra grandi squadre e anche per l’importanza dei tre punti. Noi veniamo da un gran momento, loro un po’ meno dopo la sconfitta dell’altra sera. La posta in palio si farà sentire”.

Infortuni e singoli

“Arthur non ci sarà, Dybala va valutato perché sta facendo un piano di recupero, dipende da come si sentirà. Bonucci è un po’ affaticato ma oggi si allenerà e valuterò se portarlo a Napoli o meno, idem Ramsey. Cuadrado sta bene, vediamo oggi. Morata anche sta meglio, ha recuperato dall’influenza ma giocherà uno tra lui e Kulusevski. Bentancur sta cercando di lavorare sulla finalizzazione”.

Sul Napoli e Gattuso

“Eliminare il Napoli dalla corsa scudetto? Noi pensiamo a noi stessi e al nostro cammino, vogliamo andare a Napoli per vincere e proseguire il trend. Gattuso in pericolo? Fa parte del nostro lavoro. Può capitare, ma noi pensiamo a fare il massimo. Dispiace per Rino ma io ho i miei problemi e devo pensare a questo. Il nostro obiettivo è vincere le partite. Andata? E’ acqua passata, ci siamo già incontrati in Supercoppa. Da lì abbiamo fatto un percorso di crescita. Non cambia niente giocare prima il ritorno e poi l’andata in ottica regolarità del campionato”.

Altri temi

“Non sto valutando di cambiare nulla, sono scelte fatte in base al momento e all’avversario. Di sicuro serviranno più di 80 punti per vincere il campionato”.

