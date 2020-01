Juventus-Roma 3-1: le pagelle della squadra allenata da Paulo Fonseca

​Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Roma e della Serie A! E’ terminata la partita tra Juventus e ​Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, stagione 2019/2020. Di seguito le pagelle della formazione giallorossa. Pau Lopez 6 – Un paio di parate importanti tra primo e secondo tempo. Graziato da Higuain, non può nulla sui gol bianconeri. Florenzi 5 – Perde palloni sanguinosi mandando su tutte le furie Fonseca. Meglio… continua a leggere sul sito di riferimento