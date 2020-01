Juventus, Sarri: “A Napoli esperienza forte e sentitissima, mi aspetto una partita di grande difficoltà al San Paolo”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, commentando la vittoria dei bianconeri contro la Roma in Coppa Italia. L’ex allenatore del Napoli ha parlato, inoltre, della sfida di domenica sera al San Paolo contro la sua ex squadra.

Sarri: “Emergenza terzini contro il Napoli”

“In questo momento siamo rimasti con Cuadrado che viene da un problema influenzale e con Alex Sandro che veniva da un problema al muscolo trasverso. Durante la stagione abbiamo giocato anche con Matuidi terzino, in caso di necessità ha già giocato un po’ in quel ruolo”.

Sul ritorno a Napoli

Il Napoli è una squadra forte, hanno avuto un momento di difficoltà ma resta una squadra forte. Conosco i giocatori e so che hanno delle grandi qualità, le squadre forti nella partita singola son sempre estremamente pericolose. Mi aspetto una partita di grande difficoltà. E’ chiaro che a Napoli non è stata una esperienza normale. E’ stata una esperienza forte e sentitissima. Dal punto di vista umano è un qualcosa di particolare”.

