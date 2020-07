Juventus, Sarri: “Troppi rigori contro! Champions? Testa alla Sampdoria”

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito alla gara persa a Udine. Un vero peccato per i bianconeri, perché così hanno dovuto rimandare la festa Scudetto. Di seguito le parole dell’ex tecnico del Napoli.

Sarri: “Troppi rigori fischiati contro! E’ strano”

Sconfitta – Negli ultimi tempi è così per tutti, serve ordine in campo. Purtroppo non riusciamo a mantenere la concentrazione e l’agonismo per 90 minuti, siamo molto stanchi con la testa prima che con le gambe. Gotti amico? Non sono felice di aver perso contro di lui, si sarebbe salvato comunque. E’ complicato rimanere mentalmente e fisicamente per 90 minuti, le partite sono strane e l’inerzia cambia con una facilità assoluta. Dobbiamo imparare queste lezioni e cercare di essere ordinati. Alla Champions non ci penso, ora la testa è alla Sampdoria: è evidente che fare punti è molto complicato ormai.

Troppi rigori contro – Abbiamo avuto anche 12 rigori contro, non è un numero che solitamente subiscono le grandi squadre. Certo, questo numero è cresciuto per tutti le squadre: c’è da evidenziare però che la percentuale di crescita maggiore è proprio quella contro la Juventus.

