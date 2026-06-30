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Juventus, settlement agreement con la Uefa: multa e restrizioni alla rosa
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Juventus, settlement agreement con la Uefa: multa e restrizioni alla rosa

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(Adnkronos) –
La Uefa multa la Juventus. Oggi, martedì 30 giugno, la squadra bianconera ha chiuso un settlement agreement con il massimo organismo di governo del calcio europeo dopo le violazioni al Fair Play Finanziario. La società torinese non ha rispettato, in particolare, la cosidetta “football earnings rule”, ovvero la norma che prevede un massimo di deficit aggregato pari a 60 milioni di euro nei tre esercizi precedenti. 

La Prima Camera del Club Financial Control Body, l’organismo della Uefa che vigila sulle finanze dei club, ha analizzato i bilanci del 2023, 2024 e 2025. La Juventus è quindi tra i club sanzionati per non essere rimasta entro i ‘paletti’ imposti, con il settlement agreement che ha durata di tre anni: i bianconeri dovranno rientrare nei parametri entro e non oltre il 2028. 

La multa, prevista nell’accordo, alla Juventus è di 20 milioni di euro totali di cui 6 incondizionati e 14 condizionati, che potrebbero quindi essere evitati se dovesse rispettare determinati parametri nel corso degli anni. Sono previste inoltre anche eventuali limitazioni sportive, con i bianconeri che avranno restrizioni nella registrazione dei giocatori nella lista A per le competizioni europee. Se non verranno raggiunti gli obiettivi intermedi inoltre, le sanzioni potrebbero aggravarsi fino a portare all’esclusione dalle coppe. 

 

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