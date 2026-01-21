giovedì, 22 Gennaio , 26

Juventus, Spalletti show con Benfica: litiga con un tifoso, poi tira un ceffone a Openda

Redazione-web
(Adnkronos) – Storie tese in casa Juventus. Nonostante la vittoria di oggi, mercoledì 21 gennaio, in Champions League contro il Benfica, battuto all’Allianz Stadium 2-0, Luciano Spalletti è stato protagonista di una lite piuttosto accesa con un tifoso, prima di rifilare un ceffone a Openda. Succede tutto nel primo tempo della sfida contro i portoghesi di josé Mourinho, in una partita più complicata di quanto dica il risultato. 

Fino al gol di Thuram che ha sbloccato la gara infatti, la Juventus è stata protagonista di una gara sottotono, subendo il pressing e l’aggressività degli avversari senza riuscire a creare veri occasioni. Lo Stadium si è fatto sentire, con i tifosi bianconeri che hanno iniziato a innervosirsi e qualcuno si è sfogato proprio con Spalletti. L’allenatore bianconero è stato infatti ‘ripreso’ da un tifoso seduto dietro la sua panchina: “La prossima volta stai a casa”, gli ha urlato, prima di ‘salutarlo’ con un “ma vai a f*****o”. La scena ha ricordato quanto accaduto contro il Cagliari in Serie A, quando Spalletti aveva affrontato a duro muso un altro tifoso che lo insultava dicendogli: “Cosa vuoi?”. 

Ma il Spalletti show non è finito qui. Al 70′ il tecnico bianconero richiama Openda per farlo entrare in campo, durante le indicazioni tattiche però l’attaccante francese sembra distratto e così l’ex ct della Nazionale gli rifila un ceffone sulla guancia, urlandogli nell’orecchio: “Ti devi svegliare”. Il tutto, ovviamente, a favore di telecamere, con il video diventato inevitabilmente virale su X. 

 

