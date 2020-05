Juventus, test medici per Dybala: “Sto bene”

Paulo Dybala ha raggiunto nel tardo pomeriggio il J Medical per sostenere le visite mediche e ottenere il via libera alla ripresa degli allenamenti, dopo essere risultato negativo ai test del Coronavirus. L’argentino è uscito dalla clinica dopo due ore e ha voluto rassicurare i tifosi della Juventus, pronti all’esterno della struttura per sincerarsi delle sue condizioni: “Sto bene”, ha detto la Joya sorridente in volto. #Juventus ⚪⚫ Pomeriggio di visite al J Medical per Paulo #Dybala ?… continua a leggere sul sito di riferimento