juventus,-tether-entra-nel-cda?-la-conferma:-“presenteremo-candidati”

(Adnkronos) –

Tether entra nel CdA della Juventus? La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionista, potrebbe avere un ruolo sempre più rilevante all’interno del club bianconero ed entrare presto nel consiglio d’amministrazione. L’indiscrezione era cominciata a circolare negli ultimi giorni e una conferma diretta è arrivata oggi, martedì 7 ottobre, direttamente da Paolo Ardoino, Ceo di Tether.

Chiamato in causa in un post pubblicato su X da Edoardo Mecca, che chiedeva se fosse vero che Tether avesse intenzione di entrare nel CdA bianconero, Ardoino ha risposto con un esplicito: “Presenteremo una lista di candidati per il CdA”, insieme all’emoticon di due occhi ben aperti. Una conferma dell’impegno e della volontà di investire di Tether e del suo Ceo.

Ardoino, in verità, si era ‘lamentato’ proprio su X della scarsa propensione della Juventus a permettere a Tether di avere un ruolo di maggiore rilievo all’interno del club: “Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra, tanti di voi mi hanno chiesto quando Tether ‘caccera’ il grano” per sostenere la Juventus, acquistare nuovi giocatori etc… Tether non vede l’ora di poter partecipare alla crescita ed al futuro della squadra”, aveva spiegato lo scorso giugno Ardoino dal suo profilo.

“Ma ad oggi la società non ha nemmeno permesso a Tether di partecipare all’aumento di capitale annunciato un mese fa (circa 15-110M). Semplicemente non possiamo contribuire se non ci è permesso dalla societa’”. “E’ veramente un peccato lasciare in disparte soci volenterosi che potrebbero investire in modo significativo per aiutare a rendere la Juventus di nuovo Grande. Spero che almeno i soldi del mio biglietto in tribuna possano dare una mano a supportare le spese della dirigenza… Make Juventus Great Again MJGA”, ha concluso Ardoino. A chi gli suggeriva di cercare un contatto diretto con la proprietà del club, ha risposto: “Già provato…”

Tether è una società leader nel campo delle criptovalute e più in generale degli asset digitali. A differenza di altre aziende di criptovalute che in passato hanno investito in Serie A, spesso senza lasciare un bel ricordo, Tether fin dalla sua fondazione, nel 2014, opera prevalentemente sul mercato degli stablecoin, vale a dire criptovalute il cui valore è ancorato a una valuta classica e sono meno soggette quindi alle oscillazioni dei mercati.

Per fare un esempio pratico, Tether riceve dollari o euro autentici e in cambio fornisce USDt, ovvero la criptovaluta stabile in questo momento più importante e utilizzata al mondo. In undici anni la crescita della società è stata costante, tanto che nel 2024 è arrivata a fatturare oltre 13 miliardi di dollari con una capitalizzazione di mercato che supera i 140 miliardi.