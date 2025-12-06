Kaja Kallas: gli Usa restano più grande alleato della Ue

Roma, 6 dic. (askanews) – Gli Stati Uniti restano “il più grande alleato” dell’Unione europea. Lo ha dichiarato la responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, dopo la pubblicazione della nuova strategia di sicurezza americana, dichiaratamente nazionalista, che anticipa una “cancellazione della civiltà” dell’Europa. “Certo, ci sono molte critiche, ma penso che alcune di esse siano anche fondate”, ha affermato Kallas, interrogata su questo documento durante una conferenza a Doha, in Qatar. “Gli Stati Uniti restano il nostro più grande alleato (à) non siamo sempre stati d’accordo su vari temi, ma credo che il principio generale rimanga lo stesso. Siamo i più grandi alleati e dobbiamo restare uniti”, ha aggiunto.