Kallas: l’Ucraina è sulla strada dell’adesione

“Valutiamo su come accelerare viste le nuove circostanze”

Milano, 24 apr. (askanews) – “L’Ucraina è sulla strada dell’adesione e oggi stiamo discutendo anche su come accelerare questo processo, viste le nuove circostanze. Forse potremo sbloccare altre questioni che prima erano state poste in discussione o bloccate, quindi vediamo se riusciamo a fare progressi in tal senso”. lo ha detto il capo della diplomaziaeuropea, Kaja Kallas, al suo arrivo per il secondo giorno divertice informale del Consiglio europeo a Cipro.