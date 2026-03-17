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Kallas: l’Ue non ha interesse ad allargare missione navale a Hormuz
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Kallas: l’Ue non ha interesse ad allargare missione navale a Hormuz

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“Per il momento non c’è interesse a modificare mandato di Aspides”

Roma, 16 mar. (askanews) – I ministri degli Esteri dell’Unione Europea non hanno mostrato “alcun interesse” ad estendere, almeno per il momento, la missione navale dell’Ue in Medio Oriente allo Stretto di Hormuz, ha dichiarato Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera e di sicurezza.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto ad altri paesi di contribuire al controllo dello Stretto dopo che l’Iran ha risposto agli attacchi israelo-americani utilizzando droni, missili e mine per bloccare di fatto il passaggio delle petroliere che normalmente trasportano un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto a livello globale.La missione Aspides dell’Ue è stata istituita nel 2024 per proteggere le navi dagli attacchi del gruppo yemenita Houthi nel Mar Rosso.”Durante le nostre discussioni è emersa una chiara volontà di rafforzare questa operazione, ma per il momento non c’è interesse a modificarne il mandato”, ha dichiarato Kallas ai giornalisti dopo una riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue a Bruxelles.

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