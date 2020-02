Lo scorso anno ricavi in crescita ma netto calo utili e dividendo, in vista un 2020 alla ricerca di risparmi ed efficienza, ‘ma fra dieci anni quest’azienda non sarà più la stessa’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Källenius archivia un 2019 ‘impegnativo’ per Daimler, ‘Ora focus sulla liquidità’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento