mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per “uso indebito del nome”. La replica

(Adnkronos) - Botta e risposta tra Miss Italia...

Diesel, sale ancora il prezzo: è il più alto da quasi un anno a questa parte

(Adnkronos) - Il prezzo del gasolio raggiunge oggi...

Giornata della donna, iniziativa Synlab per prevenzione femminile in ogni età

(Adnkronos) - Quattro giornate di incontri gratuiti e...

Roma, 85enne ferisce la nuora a colpi di ascia in strada: la donna è grave

(Adnkronos) - Un 85enne ha colpito con un’ascia...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOKalulu e l'espulsione in Inter-Juve: "Ho spento il telefono, hanno parlato in...
kalulu-e-l’espulsione-in-inter-juve:-“ho-spento-il-telefono,-hanno-parlato-in-tanti”
Kalulu e l’espulsione in Inter-Juve: “Ho spento il telefono, hanno parlato in tanti”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Kalulu e l’espulsione in Inter-Juve: “Ho spento il telefono, hanno parlato in tanti”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –
Pierre Kalulu torna a parlare dopo il rosso rimediato in Inter-Juventus. La seconda ammonizione comminata al difensore francese nel big match di San Siro, provocata dalla simulazione di Alessandro Bastoni, ha fatto scoppiare polemiche che hanno investito il centrale nerazzurro e tutto il calcio italiano, scottato dall’ennesimo errore arbitrale del campionato. 

Ma come ha vissuto Kalulu quell’episodio? “Io ho spento subito il telefono per non alimentare la polemica”, ha rivelato all’Equipe il giocatore bianconero, atteso dal ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, “in tanti hanno parlato, ma alla fine la squalifica è rimasta”. Ora Kalulu vuole solo ripartire: “Meglio lasciarmi tutto alle spalle. Ma non credo che l’episodio abbia influito nella partita con il Galatasaray (terminata 5-2 per i turchi, ndr). Altrimenti sembra che cerchiamo scuse, abbiamo sbagliato la partita”. 

Kalulu ha anche parlato del difficile momento bianconero, sconfitto in casa 2-0 dal Como nell’ultima giornata di Serie A, e delle tante critiche piovute sulla squadra di Spalletti: “Anche io sono stato un tifoso, so come funzionano certe critiche. Soprattutto a caldo ‘è tanta frustrazione, la sfoghi sui social e poi te ne vai a dormire”, ha detto il difensore della Juve, “anche se arrivano a criticarti come persona, non va preso sul personale”.  

“Io mi dico sempre che se non voglio leggere certe cose, non devo andare sui social, neppure quando le cose vanno bene”, ha spiegato Kalulu, “non ho bisogno che un qualsiasi utente mi dica se ho giocato bene o no”. 

 

Previous article
Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per “uso indebito del nome”. La replica
Next article
Trump accusa Teheran: sta sviluppando missili per colpire l’America

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per “uso indebito del nome”. La replica

(Adnkronos) - Botta e risposta tra Miss Italia e Ditonellapiaga dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Il Concorso Miss Italia ha...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Diesel, sale ancora il prezzo: è il più alto da quasi un anno a questa parte

(Adnkronos) - Il prezzo del gasolio raggiunge oggi mercoledì 25 febbraio 2026 il livello massimo da quasi un anno con 1,714 euro/litro in modalità...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giornata della donna, iniziativa Synlab per prevenzione femminile in ogni età

(Adnkronos) - Quattro giornate di incontri gratuiti e aperti al pubblico dedicate alla salute e al benessere femminile. È l’iniziativa, dal titolo ‘Le stagioni...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma, 85enne ferisce la nuora a colpi di ascia in strada: la donna è grave

(Adnkronos) - Un 85enne ha colpito con un’ascia in diverse parti del corpo la nuora, 41enne. E' accaduto in strada nel quartiere Gianicolense a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.