kamala-harris-ai-suoi:-“siamo-gli-underdog-ma-vinceremo”

(Adnkronos) –

“Noi siamo gli underdog di questa elezione” ma “possiamo farcela, vinceremo”. Kamala Harris usa la stessa espressione usata da Giorgia Meloni per galvanizzare il suo staff dopo il discorso con cui la notte scorsa ha accettato la candidatura alla Casa Bianca alla convention di Chicago.

“Questa notte festeggiamo, da domani torniamo al lavoro, sarà dura e difficile”, ha detto ancora la vice presidente che in più occasioni negli ultimi giorni, di fronte ai sondaggi che la danno in testa su Donald Trump, ha avvertito di quanto sarà difficile e in salita la campagna nei prossimi due mesi.

“Volevo venire per ringraziare tutti voi, voi sapete quello per cui ci stiamo battendo, noi amiamo il nostro Paese, crediamo in tutto quello che è fondamento di quello che siamo”, ha poi aggiunto. “So che possiamo farcela, vinceremo, ma solo se capiamo che questa notte possiamo festeggiare ma poi dobbiamo lavorare per i prossimi 75 giorni”, ha detto ancora.

“E’ stata una convention bellissima”, ha concluso invitando infine tutti “a fare gli auguri di buon anniversario a me e mio marito”. Ieri era il decimo anniversario del matrimonio di Harris e Douglas Emhoff.