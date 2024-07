Kamala Harris è ‘brat’, una star del pop può spostare i voti dei giovani

(Adnkronos) –

Kamala Harris da un paio di giorni è ‘brat’ e questo, nelle elezioni presidenziali Usa del 5 novembre 2024, può fare la differenza. Harris, 59 anni, è la candidata in pectore dei dem alla Casa Bianca da appena tre giorni ma già sui social impazzano innumerevoli meme che la vedono protagonista.

Immediatamente dopo il clamoroso annuncio della rinuncia di Joe Biden, infatti, star, influencer liberal e progressisti si sono messi al lavoro a sostegno di Harris, con l’obiettivo di mobilitare uno dei settori dell’elettorato dem, i più giovani, che era maggiormente a rischio con la candidatura dell’81enne presidente.

L’endorsement digitale più gradito alla Harris è arrivato dalla star del pop inglese Charli XCX – al secolo Charlotte Emma Aitchison – che poche ore dopo la rinuncia di Biden ha postato “Kamala is Brat”, riferendosi al titolo del suo sesto album diventato il concetto e il manifesto di vita dell’estate 2024. Essere brat, spiega la cantautrice, vuol dire essere “una ragazza che è un po’ un casino, le piace divertirsi e forse a volte dice cose stupide, molto onesta, diretta, un po’ volatile, questo è brat”.

L’essere brat ha anche un colore, il verde lime della copertina dell’album della cantante, diventato subito il colore dell’estate. Immediata la risposta del team Harris che ha subito adottato il verde ‘brat’ sul sito ufficiale di X e usato per scrivere il nome della vice presidente gli stessi caratteri usati da Charli XCX sull copertina del suo album.

Subito sensibile a Kamala Brat è stata la comunità Lgbt: poche ore dopo l’annuncio del ritiro di Biden, sono apparsi sui social foto e video di persone sulla spiaggia di Fire Island, la destinazione balneare preferita dalla comunità gay di New York, che indossavano magliette verde brat con la scritta Kamala, con gli stessi caratteri dell’album di Charli XCX.

“Le magliette di Brat Kamala sono già a Fire Island, i gay si muovono così velocemente”, è uno dei commenti degli utenti, alcuni dei quali hanno anche dato un altro nome in codice alla democratica, ‘mother’. “Biden è fuori, Mother Kamala è il tuo momento”, si legge in un post.

Infine cè la coconut, la noce di cocco. Tutto è iniziato da una battuta infelice di Harris nel maggio del 2023, quando disse “ma che credete che io sia caduta da un albero di noci di cocco?”, per intendere come tutto sia in un contesto. Da allora il video ha continuato a circolare sulla rete, ma è stato solo dal 28 giugno scorso – il giorno dopo del disastro di Biden al dibattito di Atlanta e l’inizio delle richieste di un passo indietro da parte dell’anziano presidente – che è cominciato a crescere il numero delle ricerche su Google search del video e dei meme collegati.

Secondo alcuni questi meme stanno aiutando Harris a generare una presenza organica sui social media cari alla Gen Z, una presenza che la potrebbe aiutare una volta diventata la candidata ufficiale, presentando un volto auto-ironico e in grado di divertirsi anche dicendo a volte cose stupide. Appunto una brat.

“Harris non si prende troppo sul serio, sa come divertirsi, è disposta ad essere un po’ meno rigida dei tradizionali candidati alla presidenza e penso che questo sia un bene per queste elezioni”, spiega a Nbcnews Marianna Pecora, ventenne studentessa della George Washington University che guida Voters for Tomorrow, gruppo di mobilitazione politica della Gen Z. Per lei i meme di Harris non sono solo un modo per ridere, ma anche l’indicazione della possibilità di un maggiore sostegno tra i giovani.