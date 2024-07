Kamala Harris: “Eredità di Biden senza precedenti”, endorsement anche di Nancy Pelosi. Tutti i possibili candidati vice Presidente

ROMA – (MF-NW) “L’eredità di successi raggiunti da Joe Biden negli ultimi anni è senza precedenti nella storia moderna. In un mandato ha superato l’eredità della maggior parte dei presidenti che sono stati in carica per due mandati”. Lo ha dichiarato la vicepresidente Usa, Kamala Harris, nel corso di un evento alla Casa Bianca, sottolineando “l’onestà, l’integrità, l’impegno per la famiglia, il grande cuore e amore profondo per il nostro Paese” di Biden. “Posso testimoniare che ogni giorno il nostro presidente lotta per il popolo americano e sono molto grata per il suo servizio alla nostra Nazione”, ha aggiunto.

PRIMO GIORNO DI CAMPAGNA ELETTORALE

Qualche ora prima su X, Harris aveva scritto: “È il primo giorno intero di campagna elettorale, quindi più tardi andrò a Wilmington, in Delaware, per incontrare lo staff nel quartier generale. Un giorno in meno, 105 da percorrere. Insieme vinceremo”. La campagna presidenziale democratica statunitense ‘Biden for President‘ è stata infatti ufficialmente ribattezzata ‘Harris for President’, mantenendo l’infrastruttura, il personale del team Biden e, soprattutto, i 98 milioni di dollari che erano già nelle casse del comitato Dem.

50 MILIONI DI DOLLARI DI FINANZIAMENTI IN MENO DI 24 ORE

A questi soldi, a meno di 24 ore dal ritiro di Biden dall’annuncio della corsa da parte della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si sono aggiunti quasi 50 milioni di dollari. Harris deve ancora ottenere la nomination ufficiale del partito democratico, cosa che potrebbe avvenire nel corso della convention Dem in programma a Chicago dal 19 al 22 agosto. “Da quando il presidente ha appoggiato la vicepresidente Harris ieri pomeriggio, gli americani hanno donato 49,6 milioni di dollari”, ha detto un portavoce della campagna di Biden, secondo quanto riporta Cnbc. Poche ore prima, la piattaforma democratica di raccolta fondi online ActBlue aveva annunciato di aver raccolto 46,7 milioni di dollari nelle sette ore successive al ritiro del presidente Usa dalla corsa per la presidenza. “Questa è stata la giornata di raccolta fondi più importante del 2024. I piccoli donatori sono entusiasti e pronti ad affrontare queste elezioni”, ha scritto ActBlue su Twitter. Alcuni donatori – temendo una disfatta repubblicana a novembre se Biden fosse rimasto in corsa – prima dell’annuncio di ieri sera stavano trattenendo i contributi o sospendendo gli eventi di raccolta fondi, scrive la Cnn. Harris inizialmente faceva già parte del ticket per la rielezione di Biden. Resta ora da vedere chi sceglierà come suo compagno di corsa. La CBS ha stilato una classifica di possibili candidati.

PELOSI: “SOSTENGO HARRIS CON ORGOGLIO E OTTIMISMO”

Anche l’ex speaker della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi ha annunciato il suo sostegno a Kamala Harris: “Appoggio la sua candidatura per la presidenza con immenso orgoglio e ottimismo”.

