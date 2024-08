kamala-harris-ha-accettato-la-nomination-per-la-presidenza-usa

Un discorso che ha infiammato la platea della Convention democratica

Roma, 23 ago. (askanews) – Kamala Harris ha accettato, in un discorso che ha infiammato la platea cella Convention democratica di Chicago, la nomination come candidata alla presidenza degli Stati uniti.

“Quindi, a nome del popolo, a nome di ogni americano, indipendentemente dal partito, razza, genere o dalla lingua che parla tua nonna, al nome di mia madre e di tutti coloro che hanno intrapreso un viaggio difficile, a nome degli americani, come le persone con cui sono cresciuta, persone che lavorano sodo, inseguono i loro sogni e si prendono cura l’uno dell’altro, a nome di tutti coloro la cui storia potrebbe essere scritta solo nella più grande nazione sulla Terra, io accetto la vostra nomination per la presidenza degli Stati Uniti d’America”, ha detto l’attuale vicepresidente.

Harris ha tenuto un discorso tutto incentrato sui valori americani, come si compete per un’allocyzione d’accettazione della nomination, e non ha risparmiato attacchi al suo rivale repubblicano, Donald Trump.

Ha iniziato il discorso augurando al marito Doug Emhoff un felice anniversario di matrimonio, è il loro decimo. Poi ha ammesso che il percorso che l’ha portata sul palco di Chicago da aspirante presidente “è stato senza dubbio inaspettato”, facendo riferimento al ritiro dalla corsa presidenziale di Joe Biden, che ha ringraziato assieme alla First Lady Jill. “Ma – ha aggiunto – io non sono estranea ai viaggi improbabili”. In questo caso il riferimento è stato alla madre Shyamala Gopalan, bioscienziata indiana arrivata da immmigrata in America. “Mi manca ogni giorno”, ha detto, ricordando i “gioiosi” giorni della sua infanzia.

Harris ha inoltre raccontato di essere cresciuta in un “bellissimo quartiere della classe operaia” con pompieri e infermieri nella East Bay di San Francisco, sostenuta da questa madre che “non ha mai perso il suo stile” e ha insegnato a lei e alla sorella Maya a “non lamentarci mai delle ingiustizie, ma ad agire”, a “non lasciare mai le cose fatte a metà”.

Su questo retroterra, ha raccontato ancora la candidata presidente, ha percorso la sua strata nella professione legale, perché “tutti hanno diritto alla sicurezza, alla dignità e alla giustizia”. E ha ricordato il caso della sua amica abusata sessualmente da giovane, come uno degli stimoli che l’ha portata alla lotta.

Accettando la nomination, quindi, Harris ha invitato gli americani a “andare oltre l’amarezza, il cinismo e le battaglie divisive del passato”. E ha detto che la sua corsa presidenziale è “un’opportunità per tracciare una nuova strada da seguire”, assicurando di non voler essere presidente di una parte degli americani, ma una “presidente per tutti gli americani”.

Una presidente, ha continuato, che “ci unirà attorno alle nostre più alte aspirazioni”. Una presidente, ha continuato, “che guida e ascolta, che sia pratica e con buon senso e che lotti sempre per il popolo americano”.

Un profilo diverso, opposto a quello di Trump, nell’impostazione del discorso di Harris. “Dal tribunale alla Casa Bianca, questo è sempre stato il lavoro della mia vita”, ha detto la candidata democratica, accusando invece Trump di essere un uomo che “non prende sul serio le cose”, che ha creato caos e disastri durante il suo mandato alla Casa bianca e che potrebbe fare ancora peggio se rieletto.

Harris ha ricordato gli eventi del Campidoglio. Trump, a suo dire, “ha cercato di buttare via i vostri voti,” dice, riferendosi ai suoi tentativi legali di ribaltare i risultati elettorali in numerosi stati nel 2020. E quando ha fallito in quel tentativo, “ha mandato una folla armata al Campidoglio”. Ha poi ricordato le numerose inchieste nei confronti del rivale. Lo ha accusato di voler riportare indietro il paese, citando i divieti all’aborto e la politica fiscale volta a favorire solo i più ricchi.

Harris ha detto invece di voler incentrare la sua presidenza sulla “classe media” , che è quella “dalla quale vengo”, ricordando il budget “rigoroso” della madre. E ha affrontato il tema della politica migratoria, che è un punto forte del suo rivale. Ha puntato il dito contro i repubblicani per aver fattofallire il disegno di legge bipartisan sulla sicurezza dei confini. “Donald Trump ha ritenuto che un accordo sui confini avrebbe danneggiato la sua campagna, quindi ha ordinato ai suoi alleati al Congresso di far saltare l’accordo”, ha detto la candidata democratica. “Bene – ha proseguito -, io mi rifiuto di giocare alla politica con la nostra sicurezza”. Harris ha detto di avere intenzione di riproporre il disegno di legge e farlo diventare legge.

Per quanto riguarda lo spinoso tema della politica internazionale, Harris è stata ferma nel sostegno all’Ucraina, che ha bisogno della mobilitazione di una “risposta globale”. La candidata ha chiarito che continuerà nel “fermo sostegno” all’Ucraina e “ai nostri alleati della Nato”.

Sul Medio Oriente, Harris ha assicurato che difenderà sempre Israele, ma ha chiesto che la guerra a Gaza finisca. “Ora è il momento di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco,” ha detto, mentre guori dalla convention continuavano le proteste dei manifestanti pro-palestinesi. Harris ha condannato la violenza “indicibile” dell’azione di Hamas del 7 ottobre, ma anche definito “devastante” quanto è accaduto a Gaza in seguito.