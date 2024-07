kamala-harris,-la-corsa-alla-casa-bianca-sulle-note-di-‘freedom’-con-il-permesso-di-beyonce

ROMA – Kamala Harris ha usato ‘Freedom’ di Beyonce per la sua prima visita al quartier generale della sua campagna per l’elezione alla Casa Bianca, ieri a Wilmington. Un brano – come riporta la Cnn – che la vicepresidente ha scelto per la sua corsa, dopo aver ricevuto il permesso dall’entourage dell’artista.

Beyoncé Knowles Carter è nota per avere uno stretto controllo sull’utilizzo della sua musica. Il suo via libera suggerisce che Harris ha il sostegno di ‘Queen Bee’ per competere contro il repubblicano Donald Trump. Al momento, però, l’artista non ha ufficialmente dichiarato il suo appoggio.

